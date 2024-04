Empresa lança programa socioambiental para fortalecer ensino público e coleta seletiva de resíduos em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 10/04/2024 12:30 | Atualizado 10/04/2024 12:31

Macaé - Uma empresa do ramo offshore dá início, neste mês de abril, à implementação do seu novo Programa de Responsabilidade Socioambiental, o Foresea Socioambiental. Estruturado desde janeiro, o programa se fundamenta em dois grandes eixos de transformação: Educação Integral e Economia Verde. Com um investimento inicial estimado em cerca de R$ 1 milhão, a iniciativa visa promover ações de impacto social e ambiental na cidade de Macaé.



Um dos principais projetos do programa está voltado para o fortalecimento da governança e gestão das escolas de educação básica do município. Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e apoio da consultoria Transforma Aí, foram realizadas as primeiras oficinas com representantes da direção das escolas, visando identificar as necessidades reais para uma gestão escolar de qualidade.

Cerca de 100 escolas e 170 gestores escolares participaram dessas atividades, que totalizaram aproximadamente 36 horas de trabalho. O objetivo é traçar estratégias para o desenvolvimento de competências que fortaleçam o ensino público municipal.



Outra vertente do programa foca no apoio aos empreendedores locais, visando a qualidade do trabalho, desenvolvimento dos negócios e geração de renda em Macaé. Recentemente, gestores de cooperativas e catadores participaram de oficinas de formação técnica em gestão e beneficiamento de resíduos. Com a participação de 30 catadores e empreendedores, essas oficinas visam aumentar o conhecimento sobre gestão de empreendimentos comunitários e beneficiamento de resíduos, contribuindo para o desenvolvimento organizacional e a geração de renda desses profissionais.

Marco Aurélio Fonseca, Vice-presidente de Sustentabilidade da Foresea, destaca a importância do desenvolvimento socioambiental para a empresa. Ele salienta que o objetivo do Foresea Socioambiental é criar um legado de impacto positivo com geração de valor, de forma sustentável, nas comunidades onde a empresa atua.



Para o próximo mês, está sendo organizada uma ação de voluntariado na orla de Macaé, com a participação de integrantes da empresa. Essa iniciativa reforça o compromisso da Foresea em promover a sustentabilidade tanto dentro quanto fora da organização, por meio do engajamento em ações que fortalecem os laços com as comunidades locais.





