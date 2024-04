Este novo perfil do turismo da cidade foi debatido nesta terça-feira (9) entre o prefeito Welberth Rezende e representantes dos restaurantes que compõem o Polo Gastronômico de Macaé - Foto: Ana Chaffin

Este novo perfil do turismo da cidade foi debatido nesta terça-feira (9) entre o prefeito Welberth Rezende e representantes dos restaurantes que compõem o Polo Gastronômico de MacaéFoto: Ana Chaffin

Publicado 10/04/2024 11:15

Macaé - A cidade de Macaé se destaca mais uma vez no cenário regional com a retomada dos grandes eventos, atualizando seu calendário oficial e impulsionando o turismo local, especialmente no setor gastronômico e hoteleiro.

O prefeito Welberth Rezende se reuniu com representantes do Polo Gastronômico de Macaé para discutir o novo perfil turístico da cidade. Entre os temas abordados, destaca-se a organização do Beer Beach Burger, evento que ocorrerá na orla da Praia de Cavaleiros, de quinta-feira (11) a domingo (14).

O prefeito enfatizou a importância dos eventos organizados pelo Polo para promover Macaé como referência em gastronomia de qualidade e hospitalidade, atraindo visitantes de diversas regiões do país. Ele ressaltou o compromisso da prefeitura em incentivar o setor, reconhecendo seu impacto positivo na economia local.

Durante o encontro, foram discutidas medidas para ordenar os pontos de grande movimentação da cidade, especialmente os trechos da orla de Cavaleiros, visando melhorar o acesso tanto para a população local quanto para os turistas.

Renato Martins, diretor do Polo Gastronômico, destacou a importância do apoio municipal para o crescimento contínuo do segmento gastronômico, que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de Macaé como destino turístico.

Além disso, o encontro abordou a necessidade de ordenamento da orla, especialmente durante os períodos de alta temporada e a realização de grandes eventos, como o Festival de Cultura e Gastronomia, visando proporcionar uma experiência mais agradável aos visitantes e moradores.

O presidente do Polo reiterou a importância da parceria entre a prefeitura e os empresários do setor gastronômico para construir um novo modelo de turismo para Macaé. A colaboração mútua é essencial para avançar na organização e no fortalecimento do principal atrativo da cidade, que é a orla da Praia de Cavaleiros.