Trecho da Avenida Atlântica, entre as Ruas Lindolfo Collor e Viña Del Mar, estará interditadoFoto: Divulgação

Publicado 10/04/2024 13:31 | Atualizado 10/04/2024 13:31

Macaé - A 7ª edição do Beer Beach Burguer está prestes a agitar o bairro Cavaleiros, e a Secretaria de Mobilidade Urbana já se prepara para assegurar a fluidez do trânsito e a segurança dos pedestres durante o evento, que acontecerá na orla da Praia dos Cavaleiros de quinta-feira a domingo (de 11 a 14 de abril), integrando o Calendário de Eventos do Município 2024.

Para garantir a tranquilidade dos pedestres e manter o fluxo de veículos, a Coordenadoria de Trânsito da secretaria elaborou um planejamento específico para o período do Beer Beach Burguer. Como parte dessas medidas, o trecho da Avenida Atlântica compreendido entre as Ruas Lindolfo Collor e Viña Del Mar será interditado. Além disso, a Avenida Nossa Senhora da Glória operará em mão inglesa entre as Ruas Lindolfo Collor e Viña Del Mar.

O Beer Beach Burguer, realizado pelo Polo Gastronômico de Macaé, é uma oportunidade imperdível para os amantes da gastronomia aproveitarem as delícias oferecidas na orla da Praia dos Cavaleiros, com o apoio da prefeitura.