Essa ação solidária é um exemplo do engajamento das forças de segurança e da iniciativa privada - Foto: Reprodução Vídeo

Essa ação solidária é um exemplo do engajamento das forças de segurança e da iniciativa privada Foto: Reprodução Vídeo

Publicado 10/04/2024 16:07

Em um gesto de solidariedade que reforça os laços comunitários, a Base Segurança Presente de Macaé e o 32º Batalhão de Polícia Militar, com o apoio da Empresa LC Hotelaria Marítima, uniram esforços para doar 4.440 pães para instituições que assistem pessoas em situação de vulnerabilidade social na cidade.

As instituições beneficiadas por essa iniciativa foram a Casa do Idoso da Imbetiba, APAE, Pestalozzi e Sentrinho, que receberam o auxílio para continuar oferecendo seus serviços essenciais à comunidade.

A parceria evidencia a confiança da Empresa LC Hotelaria Marítima no trabalho realizado pelo 32º BPM e pelo programa Segurança Presente. Conhecendo de perto os projetos e ações dessas instituições, a empresa tem contribuído com doações para fortalecer seu impacto positivo na cidade.

Essa ação solidária é um exemplo do engajamento das forças de segurança e da iniciativa privada em contribuir para a promoção do bem-estar na cidade de Macaé. Com essa terceira doação realizada em parceria, após a entrega de 4.600 litros de leite anteriormente, espera-se que novas colaborações e a continuidade dessas iniciativas possam beneficiar ainda mais a comunidade.