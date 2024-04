Parlamentares estiveram com representantes do governo federal, do Congresso Nacional e do STF - Foto: Divulgação

Macaé - Durante dois dias, vereadores da Câmara de Macaé estiveram na capital federal, buscando defender os interesses da cidade e garantir melhorias para a população. Um dos pontos altos dessa visita foi a audiência realizada na tarde desta quarta-feira (10) no Ministério das Comunicações, onde o presidente da Câmara, Cesinha (Cidadania), acompanhado dos vereadores Tico Jardim (Cidadania) e José Prestes (Podemos), discutiu a necessidade de ampliar o serviço de telefonia móvel na Região Serrana, com foco especial no distrito de Trapiche.

O diálogo com o ministro Juscelino Filho reforçou a urgência dessa demanda, especialmente em áreas como o distrito de Trapiche, onde a cobertura telefônica é limitada, o que pode representar um risco em situações de emergência, como no Hospital da Serra, que realiza milhares de atendimentos mensais. O compromisso do ministro em agilizar o processo de expansão da telefonia foi destacado como uma resposta positiva às necessidades da população local.

Durante a reunião, Tico Jardim sugeriu alternativas para ampliar o sinal de telefonia, aproveitando as torres existentes em outros distritos. Essa medida poderia beneficiar diretamente os moradores do Trapiche, garantindo um serviço essencial para a comunidade. Por sua vez, José Prestes ressaltou a importância da telefonia para a segurança pública, enfatizando a necessidade de uma comunicação eficaz com as autoridades locais.

O encontro também contou com a participação do deputado federal Max Lemos (PDT), que destacou a relevância de Macaé para o cenário econômico nacional e reforçou a expectativa por ações concretas do ministério para atender às demandas da cidade, especialmente no que diz respeito à ampliação da cobertura telefônica na Região Serrana.

Além da audiência no Ministério das Comunicações, os vereadores também estiveram na Secretaria de Comunicação Social da Câmara dos Deputados, acompanhando o processo de concessão do canal TV Câmara Macaé, e no Congresso Nacional, onde se encontraram com o ministro do Superior Tribunal Federal (STF), Luiz Edson Fachin. A agenda ainda incluiu um encontro no Palácio do Planalto, onde os vereadores pleitearam agilidade na liberação de medicamentos, como o Elevidys, para tratamento de doenças como a Distrofia Muscular de Duchenne (DMD).