O trabalho é constante no localFoto: Divulgação

Publicado 11/04/2024 11:36

Macaé - A Guarda Ambiental e a Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade de Macaé realizaram na manhã dea quarta-feira (10), uma operação de combate à pesca predatória na Lagoa de Imboassica. A ação foi desencadeada em resposta a denúncias feitas aos órgãos competentes.



O coordenador de Ambiente, Fernando Barreto, liderou o monitoramento na lagoa e destacou a importância da fiscalização contínua no local. "Hoje, apreendemos uma boa quantidade de redes que estavam em situação irregular. Nossa atividade é contínua e não vai parar até que todos estejam em conformidade com a lei", afirmou.

Na Lagoa de Imboassica, há uma placa com informações que proíbem a pesca utilizando redes de arrasto e de lance, além de tarrafas com malha inferior a 50mm. Tais recomendações estão em destaque e seguem as normativas do Ibama. O descumprimento sujeita o infrator às penalidades previstas na legislação ambiental."Durante a operação, fizemos a apreensão de uma rede de aproximadamente 4 mil metros, além de uma tarrafa fora do padrão. Estamos intensificando a fiscalização e orientando os pescadores. Essa ação será contínua", destacou o comandante da Guarda Ambiental, Carlos Almir, presente na operação.A pesca predatória é uma prática não sustentável que pode levar à exaustão das populações de peixes e à destruição dos ecossistemas. Por isso, a conscientização dos pescadores é fundamental para a preservação ambiental e a manutenção da biodiversidade.Além disso, a população pode contribuir denunciando crimes ambientais através do telefone (22) 99701-9770, da Guarda Ambiental, que funciona 24 horas por dia, ou pelo e-mail: sema@macae.rj.gov.br. A identidade dos denunciantes é preservada.