Evento começa nesta quinta na orla dos Cavaleiros com mais novidadesFoto: Douglas Smmithy

Publicado 11/04/2024 11:48

Macaé - Nesta quinta-feira (11), a Praia dos Cavaleiros recebe a 7ª edição do Beer Beach Burger, evento que se tornou parte do Calendário de Eventos de Macaé e promete agitar a região com uma variedade de estandes e atrações. Dessa vez, com o apoio do município, o festival traz 29 estandes, incluindo dois de drinks, distribuídos por três quarteirões, a partir da rua Lindolfo Color.

Os visitantes terão à disposição uma ampla seleção de cervejas artesanais, vinhos e, é claro, hambúrgueres, incluindo opções doces, todos com preço único de R$ 35. Destaque para a inclusão de um hambúrguer vegano no cardápio, garantindo que todos os gostos sejam contemplados.

Os chefs locais prepararam 20 receitas exclusivas para o evento, inspiradas em comidas de rua do mundo inteiro. A expectativa é de venda de até 10 a 20 mil litros de cerveja e 60 mil hambúrgueres ao longo do festival, que contará também com a participação das feiras de artesanato locais.

Além das delícias gastronômicas, o Beer Beach Burger oferecerá entretenimento de qualidade, com shows de diversos estilos musicais. Na quinta-feira (11), a programação inclui apresentações do cantor Alafin e da Mamooth Band, a partir das 20h. Nos dias seguintes, a diversão continua com uma série de shows de rock, blues e outras vertentes da música, garantindo a animação do público até o domingo (14).

É importante lembrar que todas as atrações artísticas são gratuitas, e a organização do evento destaca a importância de aproveitar com responsabilidade, seguindo as orientações de segurança e, se for o caso, utilizando o transporte público disponibilizado com reforço para o festival.