Macaé sedia neste domingo a 2ª Etapa do Campeonato Carioca Off Road de AutomodelismoFoto: Moisés Bruno Heguedusch Santos

Publicado 12/04/2024 11:08

Macaé - Macaé se prepara para sediar neste domingo (14) a 2ª Etapa do Campeonato Carioca Off Road de Automodelismo 2024, um evento que promete agitar a cidade com a presença de cerca de 40 pilotos vindos de diferentes regiões do país, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, além dos praticantes locais do esporte. A competição será realizada na pista da Linha Verde, próxima à BRK Ambiental, com inscrições disponíveis até o momento da largada ou antecipadamente pelo site da Associação Carioca de Modelismo.

A chegada das equipes de outros estados na sexta-feira (12) promete movimentar a cidade, impulsionando a rede hoteleira e os restaurantes locais durante dois dias, o que contribui significativamente para o desenvolvimento do setor turístico de Macaé. A competição contará com quatro categorias disputando premiações: Open (iniciantes), Buggy EP (carros elétricos), Truggy (caminhões) e Buggy GP (motor à combustão), com largada prevista para as 9h30 e término às 17h.

Atualmente, Macaé conta com 15 pilotos participantes na corrida, demonstrando um forte interesse local por essa modalidade esportiva. A infraestrutura para receber a 2ª etapa do campeonato foi montada pela Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria Adjunta de Turismo, incluindo a construção da pista e das arquibancadas, proporcionando conforto e segurança ao público. Além disso, serão disponibilizadas tendas para consumo de alimentos e bebidas.

O organizador da competição, Rannierry Calmon Barcelos, tricampeão macaense de automodelismo, expressa otimismo em relação ao sucesso desta etapa. "Estamos confiantes de que a competição alcançará o mesmo êxito das edições anteriores, e desde já agradecemos o importante apoio que a prefeitura tem fornecido ao evento", afirmou. Os treinos livres e os últimos ajustes nas máquinas serão realizados no sábado ao longo do dia. Rannierry também revela que Macaé sediará mais duas etapas do estadual ainda este ano, em julho e outubro, incluindo a final do Campeonato Off Road de Automodelismo.