Os agentes capturaram os criminosos e apreenderam quantidade de "pinos" de cocaína, bem como, quantia em dinheiro proveniente da venda do material entorpecente - Foto: Divulgação

Os agentes capturaram os criminosos e apreenderam quantidade de "pinos" de cocaína, bem como, quantia em dinheiro proveniente da venda do material entorpecenteFoto: Divulgação

Publicado 11/04/2024 17:50

Macaé - Policiais Civis da 123ª Delegacia de Polícia (DP), efetuaram a prisão de três indivíduos durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Visconde do Araújo, em Macaé.

Após receberem informações sobre atividades relacionadas ao tráfico na região, os policiais civis da distrital realizaram um trabalho de inteligência para apurar as denúncias. Durante as diligências, flagraram dois homens e uma mulher envolvidos em atividades narcotraficantes. Os agentes procederam à captura dos suspeitos e apreenderam uma quantidade de "pinos" de cocaína, além de dinheiro oriundo da comercialização do entorpecente.

A Polícia Civil reitera a importância da colaboração da população para garantir a segurança em Macaé e solicita que denúncias sejam feitas de forma anônima através do WhatsApp da 123ª DP - Macaé pelo telefone: (22) 98831-8043.