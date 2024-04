Segundo a Cedae, técnicos da Companhia estão no local pra fazer os reparos, que devem ser concluídos até o fim da tarde desta sexta-feira (12) - Foto: Douglas Smmithy

Segundo a Cedae, técnicos da Companhia estão no local pra fazer os reparos, que devem ser concluídos até o fim da tarde desta sexta-feira (12)Foto: Douglas Smmithy

Publicado 12/04/2024 11:57 | Atualizado 12/04/2024 12:00

Macaé - Doze bairros de Macaé enfrentaram uma interrupção no abastecimento de água devido a um rompimento em uma tubulação da rede de distribuição da Cedae. O incidente ocorreu durante obras realizadas pela concessionária responsável pelo esgotamento sanitário na região, nesta quinta-feira (11).

Equipes técnicas da Cedae já estão no local para realizar os reparos necessários, os quais têm previsão de conclusão até o final da tarde desta sexta-feira (12).

A retomada do fornecimento de água ocorrerá assim que os reparos forem finalizados, contudo, pode levar até 24 horas para que a normalização seja efetiva em todos os bairros afetados.

Os bairros impactados incluem: Águas Maravilhosas, Ajuda de Baixo, Atlântico Norte, Bosque Azul, Cabiúnas, Engenho da Praia, Jardim Franco, Lagomar, Planalto da Ajuda, Piracema, São José do Barreto e Verdes Mares.

Imóveis com caixas d’água ou cisternas não devem ser afetados pela interrupção temporária do fornecimento de água. No entanto, a Cedae recomenda que os consumidores sem reservatórios armazenem água para o período afetado, adiando tarefas não essenciais. Os clientes podem solicitar o serviço de caminhão-pipa através do telefone 0800 282 1195.