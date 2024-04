Neste sábado, o evento terá início às 16h, e no domingo (14), às 12h - Foto: Rui Porto Filho

Publicado 13/04/2024 10:52

Macaé - O palco do 7º Beer Beach Burger, na noite de sexta-feira (12), recebeu Danny Boy Bizzi, Caru de Souza e B2 Regional, referências do blues nacional e do rock. Eles apresentaram sucessos desses gêneros musicais, canções autorais e interpretações empolgantes que contagiaram o público. No sábado (13), a programação continua com os shows de Raphaela Souza Rock Sessions, às 19h; Santas Rita e Cassia do Rock, às 21h; e Sérgio Rocha Blues Band, às 23h, prometendo uma noite repleta de música de qualidade e diversão.



O festival, que faz parte do Calendário de Eventos de Macaé, conta com o apoio institucional da Prefeitura. Além dos shows, o evento oferece 20 receitas dos chefs do Polo Gastronômico de Macaé e de seus convidados. Os hambúrgueres salgados têm preço único de R$ 35, e há também opções de hambúrgueres doces, cervejas artesanais, vinhos e drinks. No sábado (13), o evento terá início às 16h, e no domingo (14), às 12h, com recreação infantil a partir das 16h em ambos os dias.

Com um público diversificado, o segundo dia do festival recebeu elogios de famílias, casais e visitantes de outras cidades. Katia Carvalho, acompanhada do marido Gilson, elogiou o evento. "Estou achando o show maravilhoso. Já comemos e viemos ouvir esta boa música", comentou. Larissa Pereira e o esposo levaram suas filhas Mariana (1 ano) e Maria Luiza (5 anos), que se divertiram na área infantil.

"Estou experimentando um hambúrguer especial de peixe. Está delicioso, quentinho e super leve. Em todas as edições é muito boa a experiência", disse Larissa. Nayana Martins, de Vitória-ES, também destacou a qualidade do evento. "Estou adorando o festival. Achei ótimo, bem organizado, com bastante variedade de hambúrgueres e cervejas artesanais", disse.



O festival também conta com uma seleção especial de vinhos, elaborada pelo sommelier João Miguel de Sá Silva, e uma carta de drinks exclusivamente criada para o evento pelo mixologista Pedro Resende. A equipe de saúde, composta pela Secretaria Municipal de Saúde, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, garante o bem-estar dos participantes, com duas ambulâncias de prontidão durante todo o evento.



No sábado, os destaques incluem Sérgio Rocha Blues Band, um dos maiores guitarristas do blues brasileiro, e Raphaela Souza, que apresentará um repertório de rock nacional e internacional. O festival reúne 29 estandes distribuídos por três quarteirões a partir da rua Lindolfo Color. Todos os shows são gratuitos, e as receitas estão disponíveis no Instagram do Polo Gastronômico de Macaé, @polomacae.







