Homem é detido após tentativa de agressão sexual em área remota do bairro HortoFoto: Divulgação

Publicado 13/04/2024 13:02

Macaé - Uma equipe da 123ª Delegacia de Polícia (DP) de Macaé, prendeu em flagrante D.C.C., de 34 anos, pelos crimes de cárcere privado e tentativa de estupro. A ação ocorreu após o suspeito tentar agredir sexualmente uma mulher em um carro, em um matagal do bairro Horto, na manhã de sexta-feira (12).

A vítima conseguiu reagir durante o ataque, quebrando a chave do veículo e escapando do local após uma luta corporal com o agressor. Após receberem o comunicado do crime, os policiais civis da 123ª DP realizaram diligências imediatas, resultando na localização e captura do autor, que tentava fugir pela mata. Vale ressaltar que o suspeito já possuía registros criminais por casos de estupro.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da comunidade para garantir a segurança em Macaé. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp da 123ª DP, através do número (22) 98831-8043 - o sigilo é garantido.