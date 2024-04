Professores podem inscrever alunos interessados em participar do Festival Macaense de Foguetes - Foto: Ilustração

Professores podem inscrever alunos interessados em participar do Festival Macaense de FoguetesFoto: Ilustração

Publicado 15/04/2024 13:31 | Atualizado 15/04/2024 13:34

Macaé - O III Festival Macaense de Foguetes (FEMAFOG), aguardado por entusiastas das Ciências Exatas e da Terra, teve sua data de realização adiada para 10 de maio. O evento, que acontecerá na Cidade Universitária em Macaé, no Norte Fluminense, visa promover o interesse pela Astronáutica, Astronomia, Física e Engenharias, além de estimular o trabalho em equipe.

Com o adiamento, a Prefeitura estendeu o prazo de inscrições até 1º de maio, mesma data limite para inscrições na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG).

Estudantes do Ensino Fundamental 2 e Médio das redes pública e privada de Macaé e região estão aptos a participar. A inscrição deve ser realizada pelos professores responsáveis através do site do evento.

O FEMAFOG, evento local, possui premiação própria, oferecendo troféus personalizados para as equipes que alcançarem os primeiros lugares em alcance horizontal. Esse critério de avaliação é fundamental, pois as equipes podem utilizar o mesmo alcance do foguete construído para participar da MOBFOG.

Nicolle Coutinho, professora de Física, destaca a importância desse critério: "O alcance horizontal é a distância entre o ponto de lançamento e o ponto onde o foguete cai. Muitos estudantes ficam preocupados com a altura que o foguete vai atingir, mas não é isso que importa para essas duas competições".

O evento, que já está em sua terceira edição, é organizado pelo Grupo de Engenharia e Sistemas Aeroespaciais de Macaé (GESAM - UFRJ) e conta com o apoio do IFF Rockets, equipe de foguetes modelos de Cabo Frio.