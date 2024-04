Atendimento jurídico da UFF Macaé ocorre na Cidade Universitária três vezes na semana - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 15/04/2024 13:21

Macaé - O Centro de Assistência Jurídica da Universidade Federal Fluminense (UFF), localizado em Macaé, está disponibilizando atendimento jurídico gratuito na Cidade Universitária. Esse serviço destina-se a indivíduos que enfrentam dificuldades financeiras para custear despesas relacionadas ao acesso à justiça.



Operando às segundas, terças e quintas-feiras, o Centro de Assistência Jurídica da UFF Macaé (Cajuff) oferece orientação e acompanhamento em ações judiciais nas áreas Cível, Direito de Família, Trabalhista e Penal, em dias e horários previamente estabelecidos.



Para usufruir desse suporte legal, é necessário comparecer ao local com documento de identificação com foto, comprovante de residência e comprovante de renda. Uma triagem é realizada antes da consulta para avaliar as necessidades específicas de cada caso, garantindo um atendimento personalizado.



O Cajuff conta com aproximadamente 35 estagiários, a partir do 7º período do curso de Direito da UFF-Macaé, e cerca de 20 residentes, bacharéis em Direito selecionados por meio de um processo seletivo rigoroso. Além disso, há o respaldo de professores orientadores especializados, que desempenham um papel fundamental na formação acadêmica e profissional dos estagiários ao integrar a teoria com a prática.



De acordo com Hamilton Gonçalves Ferraz, coordenador do Cajuff e professor orientador na área de Direito Penal, além de contribuir para o desenvolvimento profissional dos estudantes, o Centro também promove uma formação humanitária ao lidar com indivíduos em situação de vulnerabilidade.



Os atendidos pelo serviço recebem desde consultoria até assistência pré-processual e acompanhamento judicial, garantindo apoio durante todo o processo legal. Essa iniciativa busca não apenas fornecer acesso à justiça, mas também assegurar que todos tenham seus direitos respeitados perante a lei.

Horários dos atendimentos:

Segundas-feiras - das 9h às 13h e de 14h às 18h

Terças-feiras - das 18h às 22h

Quintas-feiras - das 14h às 18h

Local: a Cidade Universitária está localizada à Rua Aloísio da Silva Gomes, 50, Bairro Granja dos Cavaleiros.