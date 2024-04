Caso aconteceu por volta das 5h da manhã desta terça-feira - Foto: Reprodução Internet

Publicado 16/04/2024 15:54

Macaé - Uma carreta foi consumida pelo fogo no km 144 da BR-101, nas proximidades de Macaé, por volta das 5h da manhã desta terça-feira (16). Apesar da magnitude do incidente, o motorista saiu ileso.



Segundo informações da Arteris Fluminense, responsável pela administração da via, a pista norte precisou ser interditada enquanto equipes do Corpo de Bombeiros trabalhavam arduamente para controlar as chamas.

A interdição permaneceu em vigor até cerca de 6h40, momento em que o fluxo de veículos foi parcialmente restabelecido, com desvio pelo viaduto próximo ao local do acidente.