Material foi levado para 123º Delegacia - Foto: Divulgação

Publicado 16/04/2024 14:33

Macaé - Durante uma operação realizada pela 6ª Companhia de Polícia Militar, pertencente ao 32º Batalhão, a guarnição da APREV Centro, após uma busca minuciosa pela comunidade da Linha, obteve sucesso ao encontrar substâncias entorpecentes escondidas debaixo de uma pedra. O local da apreensão foi identificado como Rua Jesus Soares Pereira, próximo ao número 592.

A ação policial ocorreu em meio à comunidade da Linha. Após investigações e busca intensiva, a equipe policial conseguiu localizar o material suspeito.

Essa ação demonstra o compromisso das autoridades policiais em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da comunidade. A apreensão do material entorpecente é mais um passo importante no enfrentamento do crime organizado na região.