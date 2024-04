Período de defeso vai até o próximo dia 30 - Foto: Ilustração

Publicado 16/04/2024

Macaé - Centenas de pescadores e marisqueiras de Macaé, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal Adjunta de Pesca e Aquicultura, estão unindo esforços em frentes de trabalho que se estenderão até o final de abril. Essa mobilização ocorre durante o período de defeso do camarão, quando a pesca de arrasto com tração motorizada para essa espécie é proibida. As atividades incluem palestras especializadas e ações de limpeza em áreas de patrimônio ambiental, como praias e rios importantes para a região.



Os participantes cadastrados estão recebendo apoio financeiro durante o período de proibição da pesca do crustáceo, numa iniciativa liderada pelo Secretário de Pesca e Aquicultura, Jair Barcelos. Ele destaca a importância de aproximar ainda mais essas ações dos profissionais, ressaltando.

"Estamos oferecendo três parcelas de R$ 1.412,00 para os 500 pescadores, totalizando R$ 706.000,00 que estão sendo injetados na economia local. Além disso, estamos realizando frentes de trabalho semanais até abril. Nos últimos anos, a prefeitura tem se empenhado em melhorar as condições de vida dos pescadores", disse.



Além dos incentivos financeiros, o Secretário menciona outras medidas em prol dos pescadores, incluindo a instalação de uma rádio costeira equipada, que possibilita a comunicação entre os pescadores e seus familiares durante suas jornadas no mar. "Estamos implementando diversas ações para garantir o atendimento e o bem-estar dos pescadores", acrescenta.

Durante o período de defeso, apenas a pesca do camarão-branco é permitida, desde que não seja realizada por arrasto com tração motorizada. Essa medida visa proteger os organismos aquáticos, assegurando sua reprodução e recrutamento, e evitando a captura durante períodos sensíveis de seu ciclo de vida.

No entanto, o descumprimento da Instrução Normativa Ibama nº 189/2008 pode acarretar em processos por crime ambiental, com multas variáveis de acordo com a quantidade de camarão, além da apreensão dos equipamentos de pesca.



Os camarões mais comuns na região, como o Santana, Barba Russa e Sete Barbas, são particularmente vulneráveis durante o período de defeso. Portanto, essa medida visa garantir a sustentabilidade do uso dos estoques pesqueiros, evitando a pesca durante períodos sensíveis do ciclo de vida dessas espécies. A Secretaria de Pesca está localizada na Avenida Presidente Feliciano Sodré, 744, Centro (Mercado Municipal de Peixes).

