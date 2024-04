Agora, a equipe direciona todo o seu foco para as competições Carioca A2 e OPG - Foto: Serra Macaense

Publicado 17/04/2024 09:13

Macaé - O time Serra Macaense encerrou as avaliações da categoria em grande estilo, marcando o último dia com uma atividade intensa.

Agora, a equipe direciona todo o seu foco para as competições Carioca A2 e OPG, com metas definidas e confiança nos atletas selecionados, além da sólida parceria com a Trivella.



Na última sexta-feira (12), a equipe Sub-20, sob o comando do treinador René Padilha, coordenador técnico do sub-13/14 do Serra Macaense, participou de um amistoso preparatório para a temporada 2024 contra o time do W2G.



