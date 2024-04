Após análise de imagens de segurança do circuito interno do estabelecimento, a polícia identificou Bueno e iniciou as buscas pelo acusado - Foto: Divulgação

Publicado 18/04/2024 11:32 | Atualizado 18/04/2024 11:32

Macaé - Agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), em conjunto com a 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), prenderam um homem acusado de estupro de vulnerável na tarde desta quarta-feira (18) em Macaé. O criminoso, identificado como Bueno Agostinho Neto foi capturado na própria residência, no bairro Glória, após abusar de crianças no Shopping Plaza Macaé.

A guarnição foi acionada pela segurança do shopping após a equipe perceber uma atitude suspeita do elemento, que estava com quatro crianças, sendo um menino de 9 anos e três meninas, com idades entre 6 e 12 anos. Durante uma tentativa de aproximação, o criminoso se desvencilhou dos seguranças e fugiu, levando apenas o menino consigo.

Após análise de imagens de segurança do circuito interno do estabelecimento, a polícia identificou Bueno e iniciou as buscas pelo acusado. Ele foi localizado na residência onde morava, juntamente com o menino de 9 anos, que é filho dele.

No imóvel, a guarnição arrecadou um recipiente contendo sementes de maconha. O homem confessou ser usuário da droga e recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a 123ª DP.

As meninas foram localizadas e acolhidas pelo Conselho Tutelar, e, em depoimento, relataram que o elemento as convidou para irem até o carro dele, com a promessa de que as ensinaria a dirigir. No veículo, o acusado as colocou no colo e alisou as partes íntimas.

O homem permaneceu preso, sendo autuado pelo crime de estupro de vulnerável e permanecendo à disposição da Justiça.