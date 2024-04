A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho de maneira significativa seguindo o que preconiza o trabalho humanizado de formação. Um papel fundamental na formação permanente dos servidores da saúde, oferecendo cursos, palestras e seminários de maneira presencial, online ou híbrida.

Vale destacar que recentemente, foram realizadas novas convocações do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a área da Saúde, Edital 001/2023, além de mutirões aos sábados no Centro de Especilidades Dona Alba com o objetivo de reduzir as filas das especialidades de cardiologia e ultrassonografia transvaginal. Para os próximos sábados, está na programação ampliar para outras especialidades. Todas as ações do ‘ Sábado com Mais Saúde’ estão publicadas no site da Prefeitura de Macaé.