O mandado de prisão condenatória foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Macaé/TJRJ - Foto: Divulgação

Publicado 19/04/2024 09:51 | Atualizado 19/04/2024 09:51

Macaé - Nesta quinta-feira (18), Policiais Civis da 123ªDP, sob a coordenação do delegado titular Dr. Pedro Emílio de Souza Braga e Dr. Victor de Azevedo Moreira, realizaram a prisão de A. S. M., de 47 anos, em cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de furto qualificado. A captura do indivíduo ocorreu por volta das 15 horas, no bairro Bela Vista, em Macaé.

O mandado de prisão condenatória foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Macaé/TJRJ. A ação integrada entre as forças policiais resultou na localização e captura do foragido da justiça, fortalecendo a segurança na cidade.

A Polícia Civil reforça o pedido de colaboração da população para tornar Macaé um lugar mais seguro. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da 123ª DP - Macaé, no telefone (22) 98831-8043. O sigilo é garantido.