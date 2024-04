Macaé recebe Programa Sirius do DECEA para melhoria na navegação aérea das bacias petrolíferas - Foto: Ilustração

Macaé recebe Programa Sirius do DECEA para melhoria na navegação aérea das bacias petrolíferasFoto: Ilustração

Publicado 19/04/2024 13:59

Macaé - A cidade costeira de Macaé, no Rio de Janeiro, foi designada como sede do Programa Sirius, uma iniciativa crucial coordenada pelo CINDACTA II em colaboração com o Ministério da Defesa, NAV Brasil e Petrobras. O foco primordial desse programa é otimizar os serviços de navegação aérea nas vastas extensões das bacias petrolíferas, especialmente nas Bacias de Santos e Espírito Santo.

No âmbito atual, a NAV Brasil, uma empresa pública, desempenha um papel vital no Controle de Aproximação da Bacia de Campos e na gestão da pista do Aeroporto de Macaé, além de importantes aeroportos como Guarulhos e Campinas.

Para deliberar sobre as complexidades logísticas inerentes à implementação deste projeto, que envolve a modernização de uma torre de controle no Aeroporto de Macaé, situada nas proximidades do bairro Piracema, o prefeito Welberth Rezende recebeu nesta quarta-feira (17) o Diretor de Serviços da NAV, Marcelo Moraes, e o Coordenador de Obras da Zurich, Diego Gonçalves.

"Este é um empreendimento de suma importância para a NAV, e a prefeitura está plenamente empenhada em garantir que tais melhorias sejam concretizadas. O projeto de urbanização da Piracema já está em andamento, com a ordem de serviço prevista para este ano. Estamos bastante adiantados e isso irá abranger a infraestrutura completa do bairro, incluindo redes de água, esgoto e drenagem, bem como pavimentação, meio-fio e calçadas", esclareceu Welberth Rezende.