Publicado 20/04/2024 17:12

Macaé - O AdoraSom está de volta aos palcos de Imbetiba para sua segunda edição em 2024, trazendo uma programação repleta de fé, louvor e adoração. Os renomados cantores Fernandinho e Midian Lima são as atrações confirmadas para o evento.

Com uma carreira musical de mais de 20 anos, Fernandinho é reconhecido pelos louvores marcantes como “Faz Chover” e “Galileu”, conquistando discos de ouro e platina ao longo do caminho. Ele abrirá a programação no dia 26, a partir das 19h.

Já Midian Lima, conhecida por músicas como “Jó” e “Não Pare”, consolidou seu espaço na música gospel com letras profundas e emocionantes. Sua voz conquistou o Brasil e além-fronteiras, alcançando sucesso na América Latina. Midian encerrará a programação no dia 27, com início às 17h.

O AdoraSom, inserido no calendário oficial do município, é um evento apoiado pelo governo local, evidenciando o compromisso com o fomento ao turismo e desenvolvimento econômico e social da região.

“O sucesso do evento em 2023 foi notável, e este ano esperamos repetir o feito. Macaé tem se destacado como palco de eventos diversos, demonstrando o empenho do governo municipal em promover políticas públicas que impulsionem o turismo e a economia local”, destacou o secretário de Turismo, Léo Anderson.

Além das atrações principais, o evento contará com a participação de cantores locais e DJ, prometendo momentos de celebração e reflexão para todos os presentes.