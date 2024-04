Mesmo com a chegada desses novos veículos e um gasto considerável associado à sua aquisição, a população expressa sua insatisfação - Foto: Divulgação

Mesmo com a chegada desses novos veículos e um gasto considerável associado à sua aquisição, a população expressa sua insatisfação

Macaé - O fantasma do transporte público assombra diariamente os moradores de Macaé, apesar dos recentes investimentos realizados pela Prefeitura. Durante as celebrações do aniversário do município no ano passado, mais de 100 novos ônibus foram adquiridos para melhorar o sistema de transporte, porém, as reclamações da população continuam.



Essa insatisfação ficou evidente durante a última iniciativa da Câmara de Vereadores de Macaé, com a realização de uma ‘Câmara Itinerante’ no bairro Vale das Palmeiras. Durante o evento, o transporte público foi duramente criticado, destacando a escassez de linhas de ônibus, a falta de sinalização adequada nas ruas, entre outros problemas recorrentes.

Luiz Matos (Cidadania), proponente da edição realizada no bairro Vale das Palmeiras, ressaltou a importância do Legislativo em atender às necessidades da sociedade. Ele enfatizou a vigilância dos vereadores diante dos problemas enfrentados pela população e a necessidade do apoio do governo municipal para abordar essas questões.



A equipe de reportagem do jornal ‘O Dia - Projeto Cidades’ buscou informações adicionais junto à Secretaria Municipal de Comunicação Social, porém, não obteve resposta quanto ao valor gasto com a aquisição dos novos ônibus, a previsão de readequação dos itinerários ou o valor mensal subsidiado pela prefeitura para o transporte público.







