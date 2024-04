Medida visa cumprir o disposto na Lei Municipal - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 22/04/2024 10:50

Macaé - A Secretaria de Mobilidade Urbana de Macaé estabeleceu o prazo até 29 de maio para que os taxistas da cidade solicitem o Termo de Autorização, conforme previsto na Lei Municipal nº 5.051/2023. O objetivo é manter o padrão de qualidade e segurança no serviço de táxi para melhor atender aos usuários.

Os taxistas devem comparecer ao Setor de Cadastro e Vistoria da Secretaria, localizado na Rua Euzébio de Queiroz, 678, no Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. É imprescindível estar munido da documentação necessária para a renovação.

A determinação, divulgada por meio da Resolução nº 001/2024 da Secretaria de Mobilidade Urbana, foi publicada no Diário Oficial do Município em 28 de março. A medida visa cumprir o disposto na Lei Municipal nº 5.051/2023 e no Decreto nº 009/2024.