Espetáculo teatral protagonizado por atores e atrizes PCDs se apresenta em Macaé - Foto: Divulgação

Espetáculo teatral protagonizado por atores e atrizes PCDs se apresenta em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 24/04/2024 12:22

Macaé - O Teatro Firjan SESI de Macaé prepara-se para receber, às 20h desta quinta-feira, 25, uma obra teatral singular: "Meu Corpo Está Aqui". Sob a direção de Clara Kutner e Julia Spadaccini, o espetáculo aborda um tema até então inexplorado nos palcos, lançando luz sobre corpos que muitas vezes são marginalizados pela sociedade.

Com um texto autêntico, assinado pelas diretoras, a peça mergulha nas experiências íntimas de Bruno Ramos, Haonê Thinar, Juliana Caldas e Pedro Fernandes, atores e atrizes com deficiência, que compartilham abertamente suas vivências, relacionamentos e desejos em cena.

A produção destaca que todas as apresentações contam com intérprete de Libras e acessibilidade para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), garantindo que o espetáculo seja acessível a todos os públicos. O enredo combina depoimentos ficcionalizados de Julia Spadaccini, também PCD, e de Clara Kutner, proporcionando uma experiência única ao espectador.

Com uma hora de duração e classificação indicativa de 16 anos, o elenco conta com Bruno Ramos, surdo não oralizado; Haonê Thinar, pessoa amputada; Juliana Caldas, com nanismo; Pedro Fernandes, que vive com paralisia cerebral e utiliza cadeira de rodas; e Jadson Abraão, ator-intérprete de Libras.

A direção de produção e coordenação geral do projeto estão a cargo de Claudia Marques, com assistência de direção de Michel Blois. Fabricio Polido assume a produção, Marcia Brasil é responsável pela pesquisa de dramaturgia, Beli Araujo pelo figurino e cenografia, e Laura Samy pela direção de movimento. A trilha sonora é assinada por Luciano Camara, numa realização da Fábrica de Eventos.

Os interessados podem garantir seus ingressos, ao preço de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), diretamente no Teatro Firjan SESI de Macaé, localizado na Alameda Etelvino Gomes, 155, na Riviera Fluminense. Vale ressaltar que têm direito à meia-entrada: idosos, estudantes, professores da rede pública e privada, PCDs e acompanhantes, além de menores de 21 anos.