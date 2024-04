Nesta quarta-feira (24), foram realizados mutirões, ações de educação em saúde e pulverização com carro fumacê - Foto: Ana Chaffin

Nesta quarta-feira (24), foram realizados mutirões, ações de educação em saúde e pulverização com carro fumacêFoto: Ana Chaffin

Publicado 24/04/2024 16:57

Macaé - Após o período de feriado, a cidade de Macaé reforça suas iniciativas no combate ao Aedes aegypti. Mutirões, programas educativos e a aplicação do carro fumacê foram implementados nesta quarta-feira (24) em diversos pontos da região.

Na Barra de Macaé, Fátima Teodoro, aposentada, compartilhou a importância dos cuidados preventivos. "Manter a caixa d'água fechada e verificar constantemente os possíveis criadouros são medidas essenciais", destacou.

O gestor da Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (Cevas), Luan Campos, ressalta a urgência da situação. Apesar da redução nos casos de doenças transmitidas pelo mosquito, 92% dos imóveis ainda apresentam focos do Aedes aegypti.

Marcelino Rocha, supervisor geral da Cevas, anunciou o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) para a segunda semana de maio. Este levantamento será crucial para definir novas estratégias de combate.

Além das ações de campo, está prevista a capacitação dos agentes de endemias da Cevas, que ocorrerá nos dias 25 e 26 de abril no Hospital São João Batista, visando a introdução de um novo larvicida a ser aplicado a partir do próximo mês.

Para solicitações e denúncias, a população pode entrar em contato com a Coordenadoria Especial de Vigilância em Saúde, localizada na Rua Vereador Manoel Braga nº 425, Centro de Macaé, ou através do email cevas@macae.rj.gov.br. Também é possível utilizar o Disque Dengue, com ligação gratuita pelo número 0800-022-6461, ou pelo WhatsApp Aedes no (22) 2772-6461.