Projeto interdisciplinar explora trajetória do escritor Machado de Assis - Foto: Divulgação

Projeto interdisciplinar explora trajetória do escritor Machado de AssisFoto: Divulgação

Publicado 25/04/2024 16:29

Macaé - O Instituto Nossa Senhora da Glória – INSG/Castelo apresentou quarta-feira (24), o projeto "Machado e Eu", realizado pelas turmas do 9º ano do Ensino Fundamental II, que mergulhou na vida e obra de um dos maiores nomes da literatura brasileira: Machado de Assis.

Idealizado pela professora de história Ivana Matos Pinheiro Tavares, o projeto nasceu da observação da presença constante do escritor nas provas do Enem, abrangendo diversas disciplinas como história, sociologia e linguagens. "Conscientes da complexidade da leitura machadiana, buscamos formas inovadoras de introduzir os alunos ao universo do autor, começando pelos seus contos", explicou Ivana, que contou com o apoio dos professores Elen Castro, Rodrigo Alípio e Natália Xavier.

A abordagem histórica destacou a posição singular de Machado de Assis em dois períodos distintos da política brasileira: a monarquia e a república. Os estudantes contextualizaram cada conto dentro do período em que foi escrito, proporcionando uma compreensão mais ampla do contexto sociopolítico da época. "A proposta não se limitou apenas à apresentação das obras, mas também explorou a ironia presente nos contos machadianos. Os estudantes puderam se inspirar através da linguagem dos memes e se conectar de forma mais próxima com as nuances irônicas das narrativas", explicou a professora Elen Castro.

O projeto incluiu uma análise crítica das obras, explorando como os escritos de Machado de Assis ainda se aplicam e ressoam no mundo contemporâneo. "Eles foram muito criativos e desenvolveram também pesquisas sobre a vida e obra de Machado de Assis, produzindo vídeos críticos, além de uma exposição para compartilhar seus aprendizados com a comunidade escolar", concluiu Ivana.