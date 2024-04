Inscrições para o Magistério Superior da UFRJ irão até 9 de maio - Foto: Ilustração

Inscrições para o Magistério Superior da UFRJ irão até 9 de maioFoto: Ilustração

Publicado 25/04/2024 16:21

Macaé - A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) está ampliando suas atividades em Macaé e na Região Norte Fluminense, buscando atrair pesquisadores comprometidos com o avanço científico e a excelência educacional. Com essa missão, a instituição lançou concursos públicos para o Magistério Superior na cidade.

Até o dia 9 de maio, estão abertas as inscrições para os cargos de professores efetivos em áreas como Microbiologia Geral e Médica, Botânica (sistemática molecular), Ecofisiologia e Biogeografia de Embriófitas, Biologia Celular e do Desenvolvimento, e Ecologia e Sustentabilidade, no Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da UFRJ, Campus Macaé (Nupem/UFRJ-Macaé).

O acesso ao Edital 54, datado de 30 de janeiro de 2024, está disponível através do link https://concursos.pr4.ufrj.br. O objetivo é promover uma formação de alta qualidade para futuros biólogos e biomédicos por meio do Nupem/CCS/UFRJ.