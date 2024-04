Iniciativas promovidas pela APPAC visam fortalecer práticas agroecológicas na região do Sana, com apoio da Ocyan - Foto: Divulgação

Iniciativas promovidas pela APPAC visam fortalecer práticas agroecológicas na região do Sana, com apoio da OcyanFoto: Divulgação

Publicado 26/04/2024 12:09

Macaé - Nos últimos meses, os agricultores integrantes do Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade (PDCIS) da Fundação Norberto Odebrecht têm participado ativamente de atividades voltadas para capacitação e desenvolvimento de técnicas relacionadas ao cultivo e manejo do solo. Essas ações são promovidas pela Associação de Proteção ao Patrimônio Ambiental e Cultural Tororó Sana (APPAC), responsável pela gestão do programa na localidade do Sana, e contam com o apoio da Ocyan.

Iniciativas promovidas pela APPAC visam fortalecer práticas agroecológicas na região do Sana, com apoio da Ocyan Foto: Divulgação

No mês de março, um seminário foi realizado com o objetivo de promover a sustentabilidade, a autonomia, a segurança alimentar e a qualidade de vida das comunidades locais, além de mapear desafios e oportunidades no combate às pragas e doenças nas lavouras do Sana. O evento contou com a presença da equipe da APPAC, agricultores convidados, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e a equipe técnica da Organosolo, fornecedora de insumos agroecológicos para o PDCIS Sana.Este mês, duas oficinas foram realizadas, proporcionando uma abordagem participativa e prática, com palestras expositivas, demonstrações, discussões em grupo e visitas às propriedades em transição agroecológica dos agricultores beneficiários do PDCIS. O Técnico em meio ambiente, Daniel Amaral Lopes, moderou as oficinas, ensinando técnicas de manejo agroecológico das culturas, compostagem e controle de pragas e doenças das lavouras com produtos biológicos. Além dos beneficiários do PDCIS, também participaram agricultores da Barra do Sana, como Graça Amim, produtora agroecológica, e demais associados da Associação de Produtores da Agricultura Familiar do Sana (APAF-SANA).Essas atividades têm como objetivo potencializar o aprendizado e o desenvolvimento dos agricultores, introduzindo novas técnicas para os cultivos. "Esses encontros para seminários e capacitações estão previstos no cronograma do Projeto de Agricultura Familiar, que é uma reaplicação das ações do PDCIS, já implementadas no Baixo Sul da Bahia pela Fundação Norberto Odebrecht e agora estendidas à região de Macaé", explica Kátia Santos, especialista de Responsabilidade Socioambiental da Ocyan.