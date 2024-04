Reunião debateu a revisão do processo de chamada pública para o credenciamento dos produtores rurais da agricultura familiar que fornecem itens para a merenda da rede municipal de Educação - Foto: Divulgação

Reunião debateu a revisão do processo de chamada pública para o credenciamento dos produtores rurais da agricultura familiar que fornecem itens para a merenda da rede municipal de EducaçãoFoto: Divulgação

Publicado 29/04/2024 14:37

Macaé - Nesta segunda-feira (29), o governo de Macaé alinhou com produtores rurais da região a redução dos prazos para a abertura dos processos de aquisição de itens da agricultura familiar destinados à merenda escolar. Lideranças e representantes de associações, cooperativas e assentamentos de agricultores foram recebidos pelo prefeito Welberth Rezende, juntamente com os Secretários de Agroeconomia, Dudu Jardim, e de Educação, Robério Fernandes.



Durante a reunião, foi discutida a revisão do processo de chamada pública para o credenciamento dos produtores rurais da agricultura familiar, em conformidade com as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

"Nosso foco é adquirir produtos dos nossos próprios produtores, garantindo a qualidade dos alimentos fornecidos na merenda escolar para nossos alunos. Vamos assegurar que o processo seja simplificado e transparente para todos os envolvidos", destacou o prefeito.



O encaminhamento definido pelo governo é promover a abertura antecipada do chamamento público por meio da Secretaria de Educação, com celeridade nas etapas de credenciamento e solicitação dos itens que compõem a merenda escolar.



Além disso, a reunião contou com a presença do vereador George Jardim, reforçando o compromisso conjunto em garantir uma alimentação saudável e de qualidade para os estudantes do município.





