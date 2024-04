Cerimônia marcará o encerramento da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa2024, no Parque de Exposições Latiff Mussi - Foto: Ilustração

Publicado 29/04/2024 14:45

Macaé - Nesta terça-feira (30), às 11h, Macaé celebrará a conquista do status sanitário de Zona Livre de Febre Aftosa sem vacinação pelo Estado do Rio de Janeiro. O evento, que ocorrerá no Parque de Exposições Latiff Mussi, também marcará o encerramento da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa 2024.

Autoridades, membros de associações e cooperativas de produtores pecuaristas, assim como representantes de órgãos do setor, estarão presentes na cerimônia. Macaé destaca-se como um dos municípios líderes no estado em rebanho de gado em confinamento e é o segundo maior em pecuária do Rio de Janeiro.

O evento ressalta a importância desse marco para a agropecuária local, impulsionando a produção e exportação de produtos agropecuários. O Secretário de Agroeconomia, Eduardo Jardim, destaca: "É uma conquista gigantesca para a área da agropecuária. É a primeira vez que o Estado do Rio de Janeiro recebe este título".

A vacinação contra a aftosa continua sendo um ponto-chave na defesa agropecuária, e a gestão municipal de Macaé está empenhada em incentivar os pequenos produtores a manterem seus rebanhos vacinados. Doses gratuitas estão disponíveis na sede da secretaria, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O evento também destaca a importância do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PE PNEFA), que visa proteger o patrimônio pecuário nacional. A Febre Aftosa, que afeta diversos animais, traz prejuízos como restrições à comercialização de produtos pecuários. A cerimônia marca um marco significativo no avanço da agropecuária e na garantia da saúde animal no estado do Rio de Janeiro.