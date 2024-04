Moradores do Visconde de Araújo, em Macaé, participam da Câmara Itinerante - Foto: Divulgação

Moradores do Visconde de Araújo, em Macaé, participam da Câmara ItineranteFoto: Divulgação

Publicado 29/04/2024 15:36

Macaé - A Câmara de Macaé realizou mais uma edição do projeto da Câmara Itinerante, desta vez no Visconde de Araújo. O evento reuniu parlamentares e representantes do governo local, proporcionando um espaço para ouvir de perto as demandas dos moradores.

Dentre os assuntos mais abordados pelos vereadores e gestores municipais durante essa edição, indicada pelo presidente da Câmara, vereador Cesinha (SOLIDARIEDADE), estiveram reivindicações relacionadas à infraestrutura, acessibilidade e saúde.

“Este projeto abraça toda a extensão de Macaé. Reconhecemos que nem sempre é fácil para os cidadãos comparecerem à Câmara, por isso estamos nos deslocando para todos os bairros e distritos”, afirmou Cesinha (SOLIDARIEDADE).

Acompanhado pelos vereadores Tico Jardim (CIDADANIA), Reginaldo do Hospital (UNIÃO), Amaro Luiz (PV) e Luiz Matos (CIDADANIA), o presidente da Câmara também destacou o progresso das obras de macrodrenagem no bairro.

“Apesar de ainda não estarem concluídas, já é possível observar uma redução significativa nos alagamentos”, acrescentou Cesinha.

Além dos vereadores, a edição no Visconde de Araújo contou com a presença de representantes das secretarias de Saúde, Mobilidade Urbana, Secretaria Adjunta de Saneamento e Guarda Municipal.

Assim como em edições anteriores, os vereadores e gestores municipais se comprometeram a dedicar esforços para atender às demandas da comunidade, seguindo o exemplo do Vale das Palmeiras, que recebeu a Câmara Itinerante há duas semanas.

“A presença policial na região aumentou e os pedidos de mudança na rota dos ônibus foram atendidos. São esses os resultados que buscamos”, enfatizou o vereador Luiz Matos, durante o projeto da Câmara Itinerante, realizado no último sábado (27).