Segundo informações, tudo começou com uma discussão de trânsitoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 30/04/2024 18:56

Macaé - Um trágico incidente ocorreu na Linha Azul, em Macaé, resultando na morte de Dejair Rodrigues, que foi baleado enquanto pedalava sua bicicleta, nesta terça-feira (30). Testemunhas relatam que o incidente teve início como uma discussão de trânsito, quando um motorista quase atropelou Dejair.

Insatisfeito com a situação, Dejair teria confrontado verbalmente o condutor, o que provocou sua ira. O motorista retornou ao local do incidente, sacou uma arma e disparou um tiro fatal.



O corpo de Dejair Rodrigues foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade para os procedimentos necessários. As autoridades locais estão investigando o caso e mais informações serão divulgadas conforme forem apuradas.