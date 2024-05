Publicado 30/04/2024 18:48

Macaé - A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) confirmou a realização da primeira edição do Macaé Energy 2024, programado para ocorrer entre os dias 11 e 13 de junho. O evento, que acontecerá em Macaé, tem como propósito principal apresentar ao público o vasto potencial de negócios nos mercados de petróleo, gás e novas energias.

Além da Firjan, o evento conta com a promoção do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o apoio da Prefeitura de Macaé. Os debates durante os três dias do evento abordarão temas como eficiência energética, transição energética e integração tecnológica nos setores mencionados.

"A proposta é criar um ambiente propício para discussões sobre atração de investimentos, acesso a financiamentos e desenvolvimento regulatório, visando reunir os diversos segmentos da cadeia produtiva para compartilhar experiências e explorar o potencial de negócios entre os participantes. O evento também terá enfoque em capacitação profissional, saúde offshore, inovação e o amplo universo das novas energias, destacando o potencial tanto de Macaé quanto da região", detalhou a Firjan.

De acordo com a entidade, o Macaé Energy 2024 integra o projeto Rede de Oportunidades, voltado especialmente para micro e pequenas empresas dos setores de óleo, gás e indústria naval, com o respaldo do Ministério de Minas e Energia e do Governo do Estado do Rio de Janeiro.