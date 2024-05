Rogério Big ocupa há três anos a liderança do ranking em sua categoria - Foto: Divulgação

Rogério Big ocupa há três anos a liderança do ranking em sua categoriaFoto: Divulgação

Publicado 01/05/2024 21:32

Macaé - Macaé reafirma sua posição como um celeiro de talentos esportivos com mais uma vitória de destaque. No último fim de semana, Rogério Pontes da Cruz, conhecido como Rogério Big, levou o nome da cidade ao lugar mais alto do pódio durante o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, realizado em Barueri, São Paulo.

Competindo na categoria Faixa Preta Master 5 Super Pesado, Rogério Big, praticante de Jiu-Jitsu há 11 anos, mostrou sua habilidade e determinação ao conquistar o título. Sua vitória não só o manteve como líder do ranking da categoria por três anos consecutivos, mas também destacou o talento e a dedicação dos atletas macaenses no cenário esportivo nacional.

"Agradeço à prefeitura e à Secretaria de Esportes pelo Programa Bolsa Atleta, pois sem esse suporte nada disso seria possível", destacou Rogério Big, que é Bicampeão Brasileiro Faixa Preta.

O Programa Bolsa Atleta tem sido fundamental para o desenvolvimento e apoio dos atletas de alto rendimento em Macaé. Com mais de 500 atletas contemplados em 48 modalidades nesta edição de 2024, o programa reafirma o compromisso do governo municipal em incentivar e apoiar o esporte em todas as suas formas, elevando o nome da cidade no cenário esportivo nacional e internacional.