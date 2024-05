Rebanho pronto para a exportação - Foto: Douglas Smmithy / Ilustração

Rebanho pronto para a exportaçãoFoto: Douglas Smmithy / Ilustração

Publicado 01/05/2024 21:22 | Atualizado 01/05/2024 21:24

Macaé - Macaé alcançou um marco significativo para sua indústria pecuária ao conquistar o selo de Zona Livre de Vacinação contra a Febre Aftosa. A notícia foi celebrada em um evento realizado nesta terça-feira (30) no Parque de Exposições Latiff Mussi, onde autoridades locais e representantes do setor agropecuário se reuniram para comemorar essa conquista e discutir os próximos passos para a região.

O selo de Zona Livre de Vacinação é um reconhecimento da qualidade e segurança dos métodos de criação e manejo do gado confinado em Macaé. Com essa conquista, abre-se a possibilidade para a exportação da carne produzida na região, fortalecendo a economia local e ampliando as oportunidades para os produtores rurais.

O prefeito Welberth Rezende expressou sua satisfação com a conquista, ressaltando o esforço conjunto entre a administração municipal, o governo estadual e os produtores locais. "Essa conquista é resultado do trabalho árduo e comprometido de todos os envolvidos. Agora, estamos prontos para levar nossa produção pecuária para o mercado internacional", declarou o prefeito.

Além da importância econômica, a obtenção do selo de Zona Livre de Vacinação ressalta o compromisso de Macaé com a segurança alimentar e o bem-estar animal. Essa conquista representa um avanço significativo para a indústria pecuária local e coloca o município em destaque no cenário estadual e nacional.