Publicado 30/04/2024 18:43

Macaé - O ambiente favorável de negócios em Macaé, impulsionado pela nova dinâmica do mercado de óleo, gás e energia, está viabilizando a concretização de investimentos significativos, como os destinados à construção do novo hospital da Rede D’Or. Com um aporte financeiro que ultrapassa os R$ 500 milhões, a instalação desse complexo de assistência em saúde privada está prevista para iniciar suas operações já em outubro deste ano.



A visita às instalações do novo hospital, realizada nesta segunda-feira (29), contou com a presença do prefeito Welberth Rezende, acompanhado pelos diretores médico, Eduardo Zukeran, e geral, Edson Zukeran. O projeto não só promete contribuir para a melhoria dos serviços de saúde na região, mas também para o dinamismo econômico local, com a expectativa de criação de cerca de dois mil empregos, desde a fase de construção até a plena operação.



"Ao investir em Macaé, a Rede D’Or não apenas fortalece a infraestrutura de saúde da cidade, mas também a credencia como um dos principais polos de assistência especializada, capaz de atender à crescente demanda econômica e populacional", ressaltou o prefeito.



O montante investido na construção do novo hospital, aproximadamente R$ 250 milhões, será complementado por outros R$ 250 milhões destinados à aquisição de equipamentos de última geração. Essa injeção de recursos possibilitará a oferta de serviços de alta complexidade, incluindo tratamentos para pacientes com câncer e queimaduras.



Com uma estrutura planejada para abrigar 150 leitos, o novo Hospital da Rede D’Or já prevê a instalação de mais 84 leitos ao longo de sua operação, ampliando assim sua capacidade de atendimento e reforçando o compromisso com a saúde e o bem-estar da comunidade.



Obras do novo complexo de assistência em Saúde privada foram visitadas pelo prefeito Welberth Rezende Foto: Divulgação