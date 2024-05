A apuração desses casos, especialmente antes do início oficial da campanha eleitoral, é essencial para assegurar a transparência e a legitimidade do processo democrático - Foto: Reprodução

A apuração desses casos, especialmente antes do início oficial da campanha eleitoral, é essencial para assegurar a transparência e a legitimidade do processo democráticoFoto: Reprodução

Publicado 30/04/2024 19:04

Macaé - Nesta manhã (30), o Dr. Pedro Emílio de Souza Braga, Delegado Titular da 123ª Delegacia de Polícia, recebeu Leandra Lopes, ex-Secretária Municipal de Educação em Macaé e pré-candidata à vereadora, para tratar de um assunto delicado: um vídeo contendo narrativas falsas sobre ela e seu marido, com o objetivo claro de difamá-los e prejudicar suas imagens públicas.

Com a proximidade das eleições de 2024, é comum que situações desse tipo ocorram, visando comprometer a lisura do pleito. Diante desse contexto, a Delegacia se compromete a investigar de maneira rigorosa quaisquer tentativas de difamação ou ataques à honra dos candidatos, garantindo que o debate político se mantenha focado em propostas para o bem público.

A apuração desses casos, especialmente antes do início oficial da campanha eleitoral, é essencial para assegurar a transparência e a legitimidade do processo democrático. A Delegacia está em constante comunicação com o Ministério Público Eleitoral, fornecendo informações em tempo real sobre notícias falsas e outros incidentes que possam violar as leis eleitorais, incluindo possíveis crimes de difamação.