As avaliações ocorrerão no CT Serra MacaenseFoto: Ilustração

Publicado 02/05/2024 13:06

Macaé - O Serra Macaense-RJ abrirá suas portas para uma peneira destinada a atletas nascidos entre 2007 e 2010, nas categorias sub-17 e sub-15. As avaliações ocorrerão nos dias 04 e 05 de maio, sábado e domingo, com início pontualmente às 08h30, no CT Serra Macaense, localizado na Rua Irineu Cordeiro, s/n, no bairro Virgem Santa, em Macaé-RJ.

Para se inscrever, os interessados devem preencher o cadastro, lembrando de levar consigo, no dia da avaliação, uma cópia do documento de identidade, atestado médico de aptidão física e material de treino completo, composto por camisa branca, short e meião pretos, além de chuteira.

A inscrição para participar da peneira é solidária: cada participante deve contribuir com 2 kg de alimento não perecível, que serão destinados a ações sociais promovidas pelo clube.

Para mais informações e esclarecimentos, os interessados podem entrar em contato através do perfil oficial do clube no Instagram.