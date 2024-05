Trecho bloqueado foi liberado para o tráfego de veículos - Foto: Divulgação

Trecho bloqueado foi liberado para o tráfego de veículosFoto: Divulgação

Publicado 05/05/2024 13:38 | Atualizado 05/05/2024 13:38

Macaé - Na tarde de sexta-feira (3), foi anunciada a reabertura da Rua Dr. Télio Barreto, no Centro de Macaé, para o tráfego de veículos. A via estava interditada devido às obras de drenagem realizadas entre a Rua J. Kopp (Posto Rede Bellas) e a Rua São José (Escola Municipal Joffre Frossard).

A liberação do tráfego representa um alívio para os moradores e comerciantes da região, que enfrentaram dificuldades durante o período de interdição. As obras de drenagem têm como objetivo principal melhorar o escoamento das águas pluviais, prevenindo alagamentos e garantindo mais segurança para a comunidade local.

Com a reabertura da Rua Dr. Télio Barreto, espera-se uma melhoria significativa na fluidez do trânsito no Centro de Macaé, facilitando o deslocamento de motoristas e pedestres pela região.

A população é convidada a colaborar e a respeitar as normas de trânsito, contribuindo para a segurança de todos os usuários da via.