Governo e Petrobras elaboram plano de manejo de áreas de proteção ambientalFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 03/05/2024 10:45

Macaé - A Prefeitura de Macaé, em colaboração com a Petrobras, está avançando na definição das diretrizes de utilização e proteção do Arquipélago de Santana e do Parque Municipal da Restinga do Barreto. O projeto, que também conta com a participação de pescadores e moradores locais, visa garantir a preservação dessas áreas naturais.

Nesta quinta-feira (2), o prefeito Welberth Rezende foi apresentado ao planejamento para a criação dos Planos de Manejo, que estabelecerão o zoneamento e as normas de uso das duas importantes áreas de proteção ambiental. A iniciativa foi conduzida pela equipe da Secretaria do Ambiente e pela Tractebel Engie, empresa contratada pela Petrobras para realizar os estudos.

"Essa parceria amplia nossos esforços na proteção do nosso patrimônio ambiental, uma prioridade que envolve investimentos em pesquisa e colaborações significativas como esta", ressaltou o prefeito.

A elaboração dos Planos de Manejo da APA do Arquipélago de Santana e do Parque da Restinga do Barreto é parte das medidas compensatórias relacionadas à operação do gasoduto rota 2, que conecta áreas de produção da Bacia de Santos ao Terminal Cabiúnas.

Segundo a equipe técnica envolvida, os planos serão desenvolvidos com a participação ativa da comunidade local e de diversos atores sociais, incluindo pescadores, moradores, universidades, organizações ambientais e o poder público.

A Secretária do Ambiente, Isaura Sales, explicou que os Planos de Manejo serão fundamentais para a gestão e o planejamento das unidades de conservação, abordando questões como zoneamento e normas de uso das áreas protegidas.

"A partir da criação do grupo técnico, acompanharemos junto à empresa responsável pela elaboração dos Planos todos os estudos realizados na cidade, por meio de oficinas com pescadores e moradores do São José do Barreto, para coletar dados que irão definir as diretrizes de utilização desses espaços, incluindo regras de visitação e melhorias na infraestrutura", destacou Isaura Sales, Secretária do Ambiente.