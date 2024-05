Sindipetro-NF exige igualdade e qualidade na alimentação em Cabiúnas - Foto: Ilistração

Publicado 03/05/2024 10:34

Macaé - O Sindipetro-NF está ampliando suas iniciativas em relação à alimentação dos trabalhadores em Cabiúnas, destacando questões cruciais que afetam diretamente a qualidade de vida e o bem-estar desses profissionais. Um dos desafios identificados refere-se à disparidade no tratamento alimentar entre os trabalhadores contratados e os empregados da Petrobrás.

Enquanto alguns não têm acesso à mesma variedade de alimentos oferecida aos funcionários da empresa, outros enfrentam escassez de opções durante o turno noturno, devido ao fechamento do restaurante nesse período.



O diretor Alexandre Vieira expressou sua inquietação com essa realidade, destacando a importância de proporcionar tratamento equitativo a todos os trabalhadores, independentemente de sua condição de contratação. Ele ressaltou que é injusto restringir a alimentação dos trabalhadores dessa forma, especialmente considerando os recursos distribuídos pela empresa.



Outra preocupação é a qualidade das refeições oferecidas, que tem levado muitos profissionais a buscar alternativas fora do terminal. Essa prática não apenas evidencia a insatisfação dos trabalhadores, mas também levanta questionamentos sobre possíveis violações dos acordos coletivos, principalmente no que se refere à garantia de uma alimentação saudável e de qualidade para todos os usuários dos restaurantes das unidades da Petrobrás.



O ACT-2023/2025 da Petrobrás, na Cláusula 76 sobre o Programa de Alimentação Saudável, estabelece que a empresa garantirá a mesma qualidade de alimentação para todos os usuários dos restaurantes das Unidades onde esse serviço é oferecido. "É crucial que o contrato seja revisado e cumprido conforme os padrões estabelecidos, assegurando o respeito aos direitos e às necessidades dos trabalhadores", afirmou Alexandre.



O Sindipetro-NF informou que continuará monitorando de perto essa questão e adotará todas as medidas necessárias para garantir a igualdade e a qualidade na alimentação dos trabalhadores em Cabiúnas e em todas as unidades da Petrobrás.