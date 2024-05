Consórcio antecipa retorno, e obras da nova pista do Aeroporto de Macaé avançam - Foto: Ilustração

Publicado 03/05/2024 10:26 | Atualizado 03/05/2024 10:31

Macaé - As obras de modernização do Aeroporto de Macaé foram reiniciadas após uma pausa técnica para ajustes no projeto. Realizadas pelo Consórcio Bem Voar, formado pela Construtora Barbosa Mello (CBM) e pela Engeform Engenharia, as intervenções incluem a construção de uma nova pista de 1.410 metros e a expansão do pátio de aeronaves em 10.000 m².

Essas melhorias elevarão a categoria e a capacidade do aeroporto, possibilitando a entrada de aeronaves de maior porte (A320 / B737) e fortalecendo a infraestrutura da cidade, alinhada às demandas do mercado de óleo, gás e energia do país.



Segundo Luiz Vono, gerente de Contrato da CBM, a primeira etapa das obras, realizada no semestre anterior, introduziu uma solução inovadora: a utilização de geodrenos para otimizar a drenagem do solo local. Essa abordagem permitiu uma redução de 15% no tempo previsto para a conclusão da etapa inicial, possibilitando antecipar em 15 dias o cronograma das obras.



Atualmente, a remoção da sobrecarga de solo, empregada para estabilização, está em andamento. A partir de maio, terá início a execução da pavimentação da pista, abrangendo desde a construção da estrutura até a aplicação das duas camadas de concreto asfáltico. A previsão é que até o final deste ano todos os serviços de pavimentação, balizamento e sinalização estejam concluídos.



O método construtivo inovador da CBM, que integra diferentes tecnologias, como Modelagem BIM 3D, Machine Control e Sistema de Gestão de Frotas, foi reconhecido em abril com o Prêmio OE de Inovação na Engenharia e Infraestrutura (Inova Infra), um dos mais importantes do setor no Brasil.



"Agora, continuaremos a empregar essas inovações tecnológicas para garantir mais segurança aos trabalhadores, com a redução da interação homem-máquina, e proporcionar maior qualidade, uniformidade e regularidade à pista", explica Vono.



Entre janeiro e março de 2025, na terceira e última fase da obra, será iniciado o comissionamento com a realização de todos os testes na pista.