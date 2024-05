As inscrições podem ser feitas, pela internet, até as 23h59 da próxima quinta-feira (9). - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 05/05/2024 13:20

Macaé - A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em Macaé, lançou um concurso público para a contratação de professores universitários. O Edital 54/2024 visa preencher vagas em cargos de professor da carreira do Magistério Superior nos seis institutos do município.

Os interessados têm até as 23h59 da próxima quinta-feira (9) para realizar as inscrições, que devem ser feitas exclusivamente pela internet.

Os institutos que compõem o Centro Multidisciplinar UFRJ/Macaé são: Instituto de Alimentação e Nutrição, Instituto de Ciências Farmacêuticas, Instituto de Ciências Médicas, Instituto de Enfermagem, Instituto Multidisciplinar de Química e Instituto Politécnico.

O concurso oferece uma vaga para docente efetivo em diversas disciplinas, distribuídas nos diferentes institutos. As disciplinas incluem Tecnologia de Alimentos, Nutrição Básica e Dietética, Saúde Coletiva, Farmácia Escola, Fisiologia, Biofísica, Química Industrial, Libras, Física Experimental, entre outras.

Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas pelo e-mail: docente@concursos.pr4.ufrj.br.