Relação completa de cargos, vagas e outras informações do concurso será disponibilizada com a publicação do edital - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 06/05/2024 10:06

Macaé - A Prefeitura de Macaé, no Rio de Janeiro, definiu oficialmente a banca organizadora para o próximo concurso público. A Fundação Getulio Vargas (FGV) será responsável pela coordenação e aplicação das provas.

Serão disponibilizadas um total de 647 vagas, distribuídas entre 44 cargos da Administração Direta e do Instituto de Previdência dos Servidores do Município (Macaeprev). Os detalhes completos sobre os cargos, vagas e demais informações serão divulgados com a publicação do edital.

Anteriormente, estava prevista uma oferta de aproximadamente 2 mil vagas, porém, o número foi reduzido para o certame atual.

A decisão de escolha da banca marca uma etapa crucial do processo. O secretário de Recursos Humanos, Aristófanis Quirino, enfatizou a importância da publicação do regulamento do concurso, estabelecendo diretrizes claras para a formulação do edital, além de outras regras fundamentais para a condução da seleção.

"Estamos avançando em uma fase crucial com a definição da banca organizadora. Este é um passo importante que sinaliza o compromisso da administração municipal com a transparência e eficiência do processo seletivo. Agora, estamos concentrados na elaboração do Termo de Referência para a contratação da banca examinadora, em estreita colaboração com o gabinete do prefeito", afirmou o secretário.