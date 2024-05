"Brasil de Tuhu", desta vez acontece em Macaé a partir de terça-feira (7) com programação até dia 15 - Foto: Divulgação

"Brasil de Tuhu", desta vez acontece em Macaé a partir de terça-feira (7) com programação até dia 15Foto: Divulgação

Publicado 06/05/2024 12:05

Macaé - Não há como falar sobre música brasileira sem mencionar Heitor Villa-Lobos, o maestro e multi-instrumentista que se tornou uma das figuras mais proeminentes da música clássica no país. Em celebração ao legado desse grande artista, acontece mais uma edição do "Brasil de Tuhu", projeto que busca difundir a música nacional entre as crianças. A iniciativa, que ocorrerá em Macaé a partir de terça-feira (7) até o dia 15, contará com 12 concertos musicais em seis escolas públicas da cidade.



O projeto, patrocinado pelo Grupo Priner e copatrocinado pela GLP e Trident Energy por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura do Governo Federal, visa promover transformação social por meio da educação musical. Inspirado na jornada de Villa-Lobos pelo Brasil, documentando cantigas populares na década de 30, o "Brasil de Tuhu" levará 28 concertos didáticos às escolas, além de atividades interativas e recursos para a prática musical em sala de aula.

Com 16 anos de trajetória, o projeto é idealizado pela Baluarte Cultura e conta com o Quarteto Brasil de Tuhu, formado exclusivamente por mulheres, para as apresentações. Além disso, a atriz Verônica Bonfim complementa o espetáculo com sua participação, interagindo com o público e tornando a experiência ainda mais enriquecedora.



Segundo Paula Sued, diretora de produção da Baluarte Cultura, o objetivo é oferecer uma vivência cultural enriquecedora para as escolas, estimulando a criatividade e proporcionando conhecimento sobre a cultura brasileira por meio da música de Villa-Lobos. O projeto já alcançou mais de 40 cidades e 13 estados brasileiros, atingindo mais de 67 mil crianças desde sua criação.



Carla Rincón, violinista e diretora pedagógica do projeto, destaca a importância de conectar os alunos com sua própria arte, cultura e raízes. Com 12 ações diferentes, o "Brasil de Tuhu" é uma iniciativa que visa ampliar o acesso à educação musical de forma inclusiva em todo o país.

