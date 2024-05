Programação começa às 9h no Nupem/UFRJ, em São José do Barreto. Inscrições podem ser feitas pela internet - Foto: Ilustração

Programação começa às 9h no Nupem/UFRJ, em São José do Barreto. Inscrições podem ser feitas pela internetFoto: Ilustração

Publicado 06/05/2024 14:12

Macaé - Nesta terça-feira (7), Macaé será palco do V Fórum Norte-Fluminense de Educação em Ciências. Destinado a professores, alunos e interessados na área, o evento oferece inscrição gratuita pela internet.

Das 9h às 17h, o Nupem/UFRJ - Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro receberá a programação, localizado na Avenida São José Barreto, 764, em São José do Barreto.

Criado em 2019, o Fórum tem como propósito contribuir para a formação continuada dos professores, promovendo atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão, além de fomentar diálogos entre Universidade, Escola e Comunidade.

Em sua quinta edição, o evento abre espaço para discussões, reflexões e problematizações sobre a Educação em Ciências na região. A programação inclui palestras e mostra de práticas educativas de escolas municipais. Todos os participantes inscritos serão contemplados com certificados, conforme organização.

A iniciativa é uma parceria dos cursos de licenciatura em Química e Biologia da UFRJ, em conjunto com o Centro de Formação Professora Carolina Garcia.

"A organização estabelece parcerias com diversas Instituições de Ensino Superior e órgãos públicos de educação básica do Norte-Fluminense, contando com a participação da professora Dra. Simone Salomão (UFF-Niterói), cujas pesquisas abordam temas como ensino e aprendizagem de Ciências, Ciências nos Anos Iniciais e na Educação Infantil, linguagem e ensino, linguagem literária e científica, e formação de professores", ressaltou a instituição.