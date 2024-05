Estilo musical bastante comum no lugarejo, atrai pessoas de todo o país e algumas partes do mundo - Foto: Ilustração

Estilo musical bastante comum no lugarejo, atrai pessoas de todo o país e algumas partes do mundoFoto: Ilustração

Publicado 08/05/2024 13:24

Macaé - O pacato distrito macaense, Sana, famoso por suas cachoeiras e atmosfera hippie, vai comemorar o Dia Nacional do Reggae, com o Sana Reggae Festival. Considerado o maior festival do gênero jamaicano do Estado do Rio de Janeiro, o evento vai acontecer no próximo sábado, dia 11 de maio, a partir das 18h.

O estilo musical bastante comum no lugarejo, atrai pessoas de todo o país e algumas partes do mundo, para vivenciar o festival de reggae no local. Com a presença de nomes como Dom Luiz, o festival promete homenagear o dia que marca o aniversário de morte de Bob Marley.

O evento ainda vai contar com o DJ LF Selector para abrir a noite, seguido da Banda Via Jah, com sucessos conhecidos pelo público. A Banda Constante entra no palco com o reggae raiz e a Tribo de Jah fecha a noite com muita música boa.

Consolidado, o festival é aguardado não só pelos amantes do reggae, mas também pelos moradores e comerciantes locais, por ser fomentador do turismo no Sana. “Os comerciantes e proprietários de meios de hospedagem sempre se preparam para o festival, devido ao aumento de visitantes que chegam para curtir o evento e todos os atrativos do nosso vilarejo”, destaca Patrícia Veiga, produtora e idealizadora do Sana Reggae Festival.

O Sana Reggae Festival, que é realizado pela produtora Naturalmente Sana, acontece no Centro do distrito, em local amplo, com muita natureza no entorno, chamado de Cidade do Reggae. Os ingressos antecipados são vendidos em pontos de venda fixo e pela plataforma online Show Pass.