Publicado 09/05/2024 10:50

Macaé - Macaé foi novamente classificada na categoria A, a mais alta do ranking de desempenho do Mapa do Turismo Brasileiro, divulgado pelo Ministério do Turismo. Com apenas outras quatro cidades fluminenses ao seu lado nessa categoria - Búzios, Cabo Frio, Angra dos Reis e Petrópolis - o município reafirma seu destaque no cenário turístico nacional.



Conhecida historicamente pelo turismo de negócios, especialmente vinculado às operações no setor de óleo e gás, Macaé está expandindo seu horizonte para o turismo de lazer, capitalizando suas belezas naturais e infraestrutura para grandes eventos. Investimentos em eventos como Natal, Réveillon e feiras setorizadas têm impulsionado essa transição.

"Esse reconhecimento é fruto de um esforço conjunto do governo municipal, que compreende o papel crucial do turismo no desenvolvimento econômico e social. Os investimentos refletem em toda uma cadeia de serviços, desde hospedagem e gastronomia até o comércio local, incluindo o artesanato", observa Leonardo Anderson, secretário municipal de Turismo.



A diversificação de eventos é apontada como um fator-chave para atrair turistas repetidos. O calendário de eventos para 2024, com mais de 200 dias de atividades, oferece uma estratégia de planejamento tanto para visitantes quanto para residentes, ajudando a qualificar o fluxo turístico e reduzir a sazonalidade.





